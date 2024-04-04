Выплаты ко Дню Независимости Украины: кто получит до 3100 гривен

Есть шесть разных сумм

Кабмином утверждена денежная выплата украинцам на День Независимости. Размер такого начисления будет колебаться от 450 до 3100 гривен.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, на такую помощь рассчитывают те лица, на которые распространяется действие законов "О жертвах нацистских преследований" и "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Она осуществится только один раз.

Какие выплаты получат украинцы ко Дню независимости

До 24 августа 2024 года бывшим несовершеннолетним гражданам Украины, которым на момент заключения в гетто, концлагерях или других концентрационных лагерях в связи с нетрудоспособностью, общей болезнью или по другим причинам не исполнилось 14 лет, а также граждане, получившие инвалидность результате трудового увечья, общего заболевания или по другим причинам. На средства могут рассчитывать и лица с инвалидностью в результате войны.

Размер выплаты к национальному празднику составляет для:

лиц с инвалидностью I группы – 3100 грн.;

лиц с инвалидностью ІІ группы – 2900 грн;

лиц с инвалидностью ІІІ группы – 2700 грн;

участников боевых действий, бывших заключённых гетто, концлагерей и других мест принудительного содержания, которым на момент лишения свободы не было 18 лет; для детей, родившихся в этих местах, а также пострадавших участников Революции достоинства — 1000 гривен;

членов семей погибших или умерших защитников Украины, женам или мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны – при условии, что они не регистрировали повторный брак – 650 гривен;

членов семей погибших или умерших ветеранов войны — 650 гривен;

жен или мужчин умерших участников боевых действий, жертв нацистских преследований, участников войны, которые при жизни были признаны лицами с инвалидностью от трудового увечья, общего заболевания и по другим причинам – при условии, что они не регистрировали повторный брак — 650 гривен;

бывших заключенных концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, участников войны, а также насильственно вывезенных на принудительные работы детей подпольщиков, партизан и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жители столицы рассчитывают на определенную выплату.