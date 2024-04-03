Заяви на грошову допомогу вже приймаються: жителі якого міста отримають виплату

Організатори проводитимуть відбір між заявниками

Українці продовжують отримувати грошові виплати від різних організацій. Одна з таких проводить попереднє приймання заявок на допомогу для жителів Києва, які відповідають певним умовам та критеріям.

Як повідомили в громадській організації "Кроки життя" передає сайт "То4ка.fun", спільно з "депутатським корпусом", кошти будуть нараховані жителям столиці, які будуть найуразливішими. Для нарахування допомоги особам треба заповнити онлайн-анкету.

Хто може отримати грошові виплати

Допомогу можуть отримати жителі Києва, які не отримували виплати від депутатів протягом року, зазнають матеріальних труднощів і потребують лікування. Виплата надається заявникам із наступних категорій уразливості:

сім’ї загиблих військовослужбовців, які не отримували допомогу від держави,

пенсіонери з інвалідністю та статусом ВПО;

сім’ї переселенців, які виховують дитину з інвалідністю.

Варто зауважити, що кількість місць обмежено, тому організатори обиратимуть найуразливіших.

Як отримати грошову допомогу

Щоб подати попередню заявку потрібно заповнити онлайн-анкету за посиланням.

Актуальна інформація про допомогу регулярно публікується в Telegram-каналі.

Офіс організації знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 34 (вхід з двору)

Контактні номери: 093 099 15 25 та 098 099 15 25.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителі яких областей розраховують на виплату в розмірі 10 800 гривень.