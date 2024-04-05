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Долар може почати дешевшати: коли курс валют в Україні падатиме

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Мінфін

Попит на валюту поступово знижується

На валютному ринку має встановитись стабільність. Експерт прогнозує, що готівковий курс долара не перевищить 39,95 гривні.

Протягом 5-7 квітня показники продажу зафіксуються біля позначки й 39,90-39,95 гривні за готівковий долар, а курс купівлі — близько 39,50 гривень. Про це повідомив Олег Пендзин у коментарі для ТСН.

"Надалі у квітні-травні можна очікувати поступового здешевлення долара перш за все через зниження попиту на валюту", – резюмував Пендзин.

Курс долара в Україні станом на 5 квітня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 5 квітня, середній курс долара в українських банках становить 38,95 грн (купівля) та 39,40 (продаж). Готівковий курс — 39,27 (купівля) та 39,37 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,02 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в Україні напередодні Великодня. Експерт дав прогноз і зауважив, що наразі здорожчання і здешевшання готівкової американської валюти перебуває в межах створеної системи валютних коливань.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара