Доллар может начать дешеветь: когда курс валют в Украине будет падать

Спрос на валюту постепенно снижается

На валютном рынке должна установиться стабильность. Эксперт прогнозирует, что наличный курс доллара не превысит 39,95 гривны.

В течение 5-7 апреля показатели продаж зафиксируются у отметки и 39,90-39,95 гривны за наличный доллар, а курс покупки — около 39,50 гривны. Об этом сообщил Олег Пендзин в комментарии для ТСН.

"В дальнейшем в апреле-мае можно ожидать постепенного удешевления доллара прежде всего из-за снижения спроса на валюту ", – резюмировал Пендзин.

Курс доллара в Украине по состоянию на 5 апреля

По данным портала Минфин, в пятницу, 5 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,95 грн (покупка) и 39,40 (продажа). Наличный курс — 39,27 (покупка) и 39,37 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,02 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине в канун Пасхи. Эксперт дал прогноз и отметил, что в настоящее время удорожание и удешевление наличной американской валюты находится в рамках созданной системы валютных колебаний.