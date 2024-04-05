Укр

Доллар может начать дешеветь: когда курс валют в Украине будет падать

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Mинфин

Спрос на валюту постепенно снижается

На валютном рынке должна установиться стабильность. Эксперт прогнозирует, что наличный курс доллара не превысит 39,95 гривны.

В течение 5-7 апреля показатели продаж зафиксируются у отметки и 39,90-39,95 гривны за наличный доллар, а курс покупки — около 39,50 гривны. Об этом сообщил Олег Пендзин в комментарии для ТСН.

"В дальнейшем в апреле-мае можно ожидать постепенного удешевления доллара прежде всего из-за снижения спроса на валюту ", – резюмировал Пендзин.

Курс доллара в Украине по состоянию на 5 апреля

По данным портала Минфин, в пятницу, 5 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,95 грн (покупка) и 39,40 (продажа). Наличный курс — 39,27 (покупка) и 39,37 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,02 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине в канун Пасхи. Эксперт дал прогноз и отметил, что в настоящее время удорожание и удешевление наличной американской валюты находится в рамках созданной системы валютных колебаний.

Теги:
#Доллар #Курс #Прогноз #Курс доллара