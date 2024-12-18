"Реал" — "Пачука": онлайн-трансляція фіналу Міжконтинентального кубка

Велика гра пройде у Катарі

У середу, 18 грудня, у Катарі відбудеться суперматч за звання клубного чемпіона світу. У фіналі Міжконтинентального кубка зустрінуться іспанський "Реал" та мексиканська "Пачука". До речі, Вершкові потрапили на турнір, перемігши італійську "Аталанту" у Суперкубку УЄФА.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Пачука". Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Пачука" (оновлюється)

Поєдинок "Реал" — "Пачука" пройде на стадіоні "Лусаїл Айконік" у Досі (Катар). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

2024 року в Міжконтиненальному кубку брали участь 6 команд — чемпіони клубних турнірів кожної з шести конфедерацій. Іспанський "Реал" починає відразу з фіналу, а ось мексиканській "Пачуці" довелося зіграти два матчі — перемоги над "Ботафого" (Бразилія) та "Аль-Ахлі" (Єгипет) у чвертьфіналі та півфіналі відповідно.

Нагадаємо, вже наступного року Клубний чемпіонат світу з футболу вперше пройде у новому форматі із 32 клубами. У грудні 2024 року відбулося жеребкування КЧМ-2025.