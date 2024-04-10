Курс снова может расти: как будет колебаться цена на доллар в течение недели

За сутки банки немного изменили показатели

После нисходящего тренда на стоимость американской валюты курс может начать снова расти. Эксперт прогнозирует, что в течение этой недели цена будет колебаться в пределах 39-39,6 гривны.

Как сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 канала, сейчас украинский бизнес начал реализовывать накопленное предложение доллара. Поэтому Нацбанк покупал валюту и одновременно продавал ее из резервов.

Она добавляет, что из-за укрепления национальной валюты в течение второй половины прошлой недели есть вероятность, что доллар снова будет дорожать.

Курс доллара в Украине на 10 апреля

По данным портала "Минфин", в среду, 10 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,90 грн (покупка) и 39,35 (продажа). Наличный курс — 39,25 (покупка) и 39,35 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины — 38,99 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько сейчас стоит доллар в киевских обменниках.