Поки можна забути про долар по 40: наскільки може впасти курс валюти

Експерт дав втішний прогноз

На ринку почала дешевшати американська валюта. За словами експерта, така тенденція може зберегтись протягом цього тижня.

Курс долара протягом 8-14 квітня в Україні може знизитись до 38,8-39 гривень. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН.

"Нацбанк викупив у Міністерства фінансів значні суми з макрофінансової допомоги за вигідним для держави курсом, і тепер може бути поступове зміцнення гривні навіть до 38,8-39 грн/долар", – вважає експерт.

Курс долара в Україні станом на 8 квітня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 8 квітня, середній курс долара в українських банках становить 38,80 грн (купівля) та 39,30 (продаж). Готівковий курс — 39,15 (купівля) та 39,30 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,84 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як надходження фінансової допомоги в Україні від партнерів позначиться на діях Нацбанку і курсу долара у квітні.