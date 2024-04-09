Дефіцит долара в Україні спробує закрити НБУ: як це вплине на курс цього тижня

Різниця між курсом продажу та купівлі долара може розгойдуватись в межах 20-30 копійок

Курс американської валюти починає поступово падати. Цього тижня ціна на готівковий долар коливатиметься в межах 38,40- 39,50 гривень.

Як повідомив аналітик Олексій Козирев, в більшості кас банків курс долара до 12 квітня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 38,40 до 39,55 гривні. А основна частина обмінників фінкомпаній та банків надалі працюватиме з різницею курсу продажу та купівлі в межах 20-25 копійок за долар.

Він зазначив, що є ймовірність розширення спреду до 20-30 копійок за американську валюту.

Щодо коливань курсу долара на міжбанку, Козирєв спрогнозував, що він перебуватиме в коридорі від 38,60 до 39,30 гривень.

"Нацбанк практично щодня буде змушений закривати дефіцит пропозиції долара на торгах своїми інтервенціями з продажу американської валюти. За моїми прогнозами, за 8-12 квітня він витратить на це з резервів близько $430 млн — $690 млн", — резюмував аналітик.

Курс долара в Україні станом на 9 квітня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 9 квітня, середній курс долара в українських банках становить 38,80 грн (купівля) та 39,30 (продаж). Готівковий курс — 39,24 (купівля) та 39,35 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,98 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні у квітні.