Скільки коштує долар у київських обмінниках: актуальний курс валют
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Ціни на іноземні валюти за добу майже не змінилися
На цьому тижні долар поступово падав. Сьогодні він зупинився в межах 38,9-39 гривень.
Ціна на євро стабілізувалася. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 10 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 38,99 грн
Євро (EUR): 42,35 грн
Злотий (PLN): 9,95 грн
Канадський долар (CAD): 28,72 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,14 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,30 грн
Євро (EUR): 42,84 грн
Злотий (PLN): 9,94 грн
Канадський долар (CAD): 28,96 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,47 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках за добу майже не змінився.
Купівля: 39,25 грн
Продаж: 39,35 грн
Раніше "Телеграф" писав, що курс американської валюти починає поступово падати. Різниця між курсом продажу та купівлі долара може розгойдуватись в межах 20-30 копійок.