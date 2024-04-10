Скільки коштує долар у київських обмінниках: актуальний курс валют

Ціни на іноземні валюти за добу майже не змінилися

На цьому тижні долар поступово падав. Сьогодні він зупинився в межах 38,9-39 гривень.

Ціна на євро стабілізувалася. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 10 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 38,99 грн

Євро (EUR): 42,35 грн

Злотий (PLN): 9,95 грн

Канадський долар (CAD): 28,72 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,14 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,30 грн

Євро (EUR): 42,84 грн

Злотий (PLN): 9,94 грн

Канадський долар (CAD): 28,96 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,47 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках за добу майже не змінився.

Купівля: 39,25 грн

Продаж: 39,35 грн

Раніше "Телеграф" писав, що курс американської валюти починає поступово падати. Різниця між курсом продажу та купівлі долара може розгойдуватись в межах 20-30 копійок.