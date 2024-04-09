Реєстрація триватиме всього 2 дні: в якій області деяким сім'ям виплатять допомогу

Треба встигнути подати заяву 10 та 11 квітня

Мобільна бригада БФ "Право на захист" від УВКБ ООН продовжує збирати дані для нарахування грошової допомоги деяким українцям. Наразі оформлення заявок проходитиме у Тернопільській області.

Як повідомили у Telegram-каналі "Грошова допомога ВПО від УВКБ ООН у м. Львів", реєстрація відбудеться 10 та 11 квітня у м. Бучач та Тернопіль. Пункти реєстрація працюватимуть у порядку живої черги.

Де оформити виплату

Особи, що проживають у Тернопільські області, можуть звернутись:

• 10 квітня з 11:00 до 16:00 в м. Бучач, вул. Агнона, 3;

• 11 квітня з 11:00 до 16:00 в м. Тернопіль, вул. Медова, 3.

Хто може отримати допомогу та розмір виплат

Як повідомили на офіційному сайті організації, допомога надається особам, що не отримували раніше допомоги від міжнародних організацій та мають дохід, менший за 5400 грн на особу на місяць.

Сума виплати становить 3600 гривень на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців.

Подати заявку можуть ВПО, які перемістились після 24 лютого 2022 року, а також люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 року.

Обов’язкові критерії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку від 55 років;

родина, яку очолює одна/кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами;

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Список документів для оформлення

ІПН;

паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

посвідчення/медична довідка за наявності інвалідності або хронічного захворювання.

Варто зауважити, що під час збору даних мають бути присутні всі члени родини. Якщо серед них є особи, що маломобільні, то допускається реєстрація за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їх стан.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі сім'ї можуть отримати понад 50 тисяч гривень.