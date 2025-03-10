У Києві за копійки здають "будиночок для інтроверта" на березі Дніпра (фото)

У будиночку є всі зручності, хоча сам він дуже маленький

У Києві на березі Дніпра можна винайняти затишний маленький будиночок. Обійдеться він лише 6000 гривень на місяць.

Про це йдеться в оголошенні, оприлюдненому на сайті OLX. Будинок знаходиться у Дарницькому районі (лівий берег) неподалік станції метро Славутич.

Будиночок-студія має лише одну кімнату загальною площею 36 квадратних метрів, з яких 7 посідає кухню. Попри скромні розміри, будівля має доступ до інтернету, водопостачання, опалення та навіть резервне живлення на випадок блекауту.

Також там встановлені холодильник, духовка, плита, пральна машинка та є пилосос та електрочайник.

У будинку є душова кабіна, меблі, балкон та тераса. Він розташований на території, що охороняється, з паркуванням, забезпечений решітками на вікнах і сигналізацією.

Неподалік житла розташована вся необхідна інфраструктура, для комфортного проживання. Крім того, власник будівлі не проти того, щоб у будиночку жили студенти або люди з дітьми. Він також дозволяє курити у приміщенні.

Нагадаємо, у центрі Києва, у ЖК Поділ-град пропонується до продажу кав’ярня. Заклад повністю готовий до роботи: лишається все обладнання. Вартість об’єкта 27 500 $.