Оплата коммуналки в 100% в год: кому из украинцев повезет с льготой

Это будет касаться 5 категорий лиц

Некоторые пенсионеры, работавшие по определенным профессиям, получат жилищную льготу на 100% оплату коммуналки или приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

Как говорится на сайте "Бухгалтерия", на такую оплату имеют право лица, работавшие в сельской местности и продолжающие проживать там после выхода на отдых. В список должностей, предоставляющих возможность оплаты, входит 5 разных профессий.

Кто получит жилищную льготу

Пенсионеры отдельных профессий, которые работают в сельской местности и продолжают проживать в селе после ухода на пенсию, получают 100% скидку на оплату жилья, коммунальных платежей, приобретение твердого и жидкого топлива бытового и сжиженного газа в пределах установленных норм. Это касается:

педагогических работников;

медицинских и фармацевтических работников;

специалистов по защите растений;

работников музеев, библиотек;

работников государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Кроме того, пожилым лицам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы необходимо наработать не менее 3 лет стажа и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу.

От чего зависит возможность предоставления льготы

Согласно данным, 100% оплата предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие полгода в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240,0 грн).

Такая льгота продлится в течение 12 месяцев с начала обращения, но не более чем до конца текущего года. Следует заметить, что на членов семьи льгота не распространяется.

Список документов для оформления

Лицу для назначения выплаты нужно предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (учреждения), где человек работал, сельским или поссоветом (в случае ликвидации заведения и т.п.) на основании записей в трудовой книжке.

Заявитель может обратиться в Пенсионный фонд лично, по почте или онлайн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие семьи в Украине будут получать помощь в течение полугода.