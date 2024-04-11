Нарахування заморозиться вже у квітні: чому деякі пенсіонери залишаться без грошей

Це легко виправити

З квітня Україні перестане здійснювати виплати для літніх осіб з-поміж ВПО, які до кінця березня не пройшли обов'язкову ідентифікацію.

Як мовиться у Пенсійному фонді України, в одному з регіонів понад дві тисячі українців залишились без пенсій. Є можливість відновити виплати.

Згідно з постановою уряду, пенсіонерам, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, було наказано пройти фізичну ідентифікацію. Однак, у 2020 році цю вимогу призупинили через карантин, а з 1 липня 2023 знову відновили.

Тому, як висновок, такі особи залишаться без виплат у квітні.

Як поновити пенсію

Ідентифікацію можна зробити як фізично, так і онлайн. Як тільки ця процедура буде завершена, виплати відновляться, а зарезервовані кошти надійдуть на рахунок пенсіонера, включаючи виплати за весь період, коли гроші не надходили.

Пройти ідентифікацію можна різними способами:

Особисто звернутися до відділення "Ощадбанку" або відвідати сервісний центр Пенсійного фонду.

Скористатися особистим кабінетом на вебпорталі Пенсійного фонду.

Використати відеозв'язок для зв'язку зі співробітником Пенсійного фонду.

Звернутися до дипломатичної установи України за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть у пенсіонера, який вирішив займатись підприємництвом, забрати пенсію.