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Нарахування заморозиться вже у квітні: чому деякі пенсіонери залишаться без грошей

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня
Гривня. Фото Економічна правда

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З квітня Україні перестане здійснювати виплати для літніх осіб з-поміж ВПО, які до кінця березня не пройшли обов'язкову ідентифікацію.

Як мовиться у Пенсійному фонді України, в одному з регіонів понад дві тисячі українців залишились без пенсій. Є можливість відновити виплати.

Згідно з постановою уряду, пенсіонерам, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, було наказано пройти фізичну ідентифікацію. Однак, у 2020 році цю вимогу призупинили через карантин, а з 1 липня 2023 знову відновили.

Тому, як висновок, такі особи залишаться без виплат у квітні.

Як поновити пенсію

Ідентифікацію можна зробити як фізично, так і онлайн. Як тільки ця процедура буде завершена, виплати відновляться, а зарезервовані кошти надійдуть на рахунок пенсіонера, включаючи виплати за весь період, коли гроші не надходили.

Пройти ідентифікацію можна різними способами:

  • Особисто звернутися до відділення "Ощадбанку" або відвідати сервісний центр Пенсійного фонду.
  • Скористатися особистим кабінетом на вебпорталі Пенсійного фонду.
  • Використати відеозв'язок для зв'язку зі співробітником Пенсійного фонду.
  • Звернутися до дипломатичної установи України за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть у пенсіонера, який вирішив займатись підприємництвом, забрати пенсію.

Теги:
#Пенсії #Пенсія #ВПО