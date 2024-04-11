Начисление заморозится уже в апреле: почему некоторые пенсионеры останутся без денег

Это легко исправить

С апреля Украина перестанет осуществлять выплаты для пожилых лиц среди ВПЛ, которые до конца марта не прошли обязательную идентификацию.

Как говорится в Пенсионном фонде Украины, в одном из регионов более двух тысяч украинцев остались без пенсий. Есть возможность возобновить выплаты.

Согласно постановлению правительства, пенсионерам, получившим статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, было приказано пройти физическую идентификацию. Однако, в 2020 году это требование приостановили из-за карантина, а с 1 июля 2023 года снова возобновили.

Поэтому, как заключение, такие лица останутся без выплат в апреле.

Как восстановить пенсию

Идентификацию можно проделать как физически, так и онлайн. Как только эта процедура будет завершена, выплаты возобновятся, а зарезервированные средства поступят на счет пенсионера, включая выплаты за весь период, когда деньги не поступали.

Пройти идентификацию можно разными способами:

Лично обратиться в отделение "Сбербанка" или посетить сервисный центр Пенсионного фонда.

Воспользоваться личным кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда.

Использовать видеосвязь для связи с сотрудником Пенсионного фонда.

Обратиться в дипломатическое учреждение Украины за границей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли у пенсионера, решившего заниматься предпринимательством, забрать пенсию.