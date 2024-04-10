Призначення пенсії у 2024: як можна подати онлайн заяву та необхідні документи

Є покрокова відеоінструкція

Оновлену будь-яку інформацію, яка потрібна для нарахування пенсії, можна подати онлайн. Так само можна зробити з перевіркою та призначенням цієї виплати.

Як нагадали в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області, переглянути інформацію про пенсію може особа, яка має статус пенсіонера. Для цього треба зайти на портал і здійснити певні кроки.

Для отримання доступу до інформації необхідно:

авторизуватися на порталі;

у лівому боковому меню обрати розділ Моя пенсія.

Далі вам буде доступна така інформація:

дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);

протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;

електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).

Окрім того, також є відеоінструкція, як можна подати заяву на призначення пенсії.

Умови призначення пенсії за віком та перелік необхідних документів дивіться за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про про те, як самостійно можна подати нову інформацію до пенсійної справи дистанційно.