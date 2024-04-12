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Один з них здешевшав на майже 90 гривень: магазини оновили цінники на два популярні продукти

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Ковбаса та сир
Ковбаса та сир. Фото Відкриті джерела

Вартість різко змінилась

Протягом квітня вартість більшості популярних продуктів в українських магазинах змінювалась. У цей список потрапили деякі види ковбаси та твердого сиру.

Найбільше здешевшав один вид сиру. Його ціна впала на майже 90 гривень, як свідчать дані "Мінфіну".

Вартість твердого сиру в українських магазинах

За кілограм сиру твердого Звени Гора голландського 45% в середньому наразі треба заплатити 410,03 гривні, а 285 грамів товару коштують в середньому 114 гривні.

Щодо сиру твердого Комо традиційного 50%, то його вартість наразі коливається від 374 до 449 гривень за кіло. Середня ціна складає 420,74 гривні.

З березня 2024 року сир твердий Звени Гора голландський 45% 1 кілограм здешевшав на 89,07 гривні, а 285 грамів — 25 гривень.

Сир твердий Комо традиційний 50% знизився в ціні на 24,62 гривні.

Вартість ковбаси в супермаркетах

У період березня-квітня варена ковбаса Алан лікарська 1 кілограм подешевшала з 342,00 грн/кг до 304,68 грн/кг.

Алан молочна 400 грамів змінилася у ціні на 4,65 — з 128,91 до 124,26 гривні.

Щодо ковбаси Ашан лікарська та Глобино лікарська, то їх ціна зафіксувалась на місці — 299 та 254 гривень за кіло відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за рік змінились ціни на продукти в Україні.

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#Сир #Ціни #Ціни на продукти #Ковбаса