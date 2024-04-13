Ціни продовжать падати: в Україні дешевшають два популярні продукти

Аналітики відзначають кілька причин зниження цін

В Україні стрімко падають ціни на два популярні продукти. На ринку за тиждень суттєво знизився попит на ці товари, а пропозиція, навпаки, зростала. Через що фермери та постачальники вирішили знизити відпускні ціни.

Про це розповіли аналітики порталу East-Fruit. Йдеться про картоплю та імпортні помідори.

Ціни на помідори з Туреччини 12 квітня надходили у продаж по 70-80 грн/кг (1,79-2,04 долара/кг). Це в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше. Ціни знизили з кількох причин, у тому числі через те, що темпи збуту сповільнилися, а пропозиція тепличних томатів на ринку зросла. А також для того, щоб уникнути накопичення нереалізованої продукції на складах оптових компаній.

Станом на середину квітня імпортні томати в Україні коштують у середньому на 20% дешевше, ніж за аналогічний період 2023 року. За оцінками аналітиків, ціна на помідори продовжуватиме падати й наступного тижня.

Ціни на картоплю українські виробники змушені знижувати через стриманий попит на товар. Наразі ціна за кг картоплі опустилася до 14-18 грн/кг (0,36-0,46 доларів/кг). А це в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Оператори ринку кажуть, що пропозиція картоплі на ринку є об’ємною, а ось попит падає. На додаток до цього закупники стали частіше скаржитися на якість продукту та відмовлятися брати товар на реалізацію.

Але, попри падіння цін, картопля сьогодні в Україні коштує в середньому втричі дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року. Враховуючи великі обсяги запасів, аналітики вважають, що картопля продовжуватиме падати в ціні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні подорожчав популярний фрукт. Його ціна зросла на 25-30%, порівняно з 2023 роком.