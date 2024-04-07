Одразу на 20 гривень: які продукти в Україні подорожчали у супермаркетах у квітні

Найбільше подорожчало м’ясо

На початку квітня у великих українських супермаркетах значно подорожчали деякі продукти. "Телеграф" розповідає, які зараз на них ціни у великих українських супермаркетах.

За даними порталу "Мінфін", цього місяця стали дорожчими овочі, м’ясо та консерви. Найбільше змінилася вартість м’яса.

Так, у період із березня по квітень злетіли ціни на курятину. Наразі куряче стегно продають по 126 гривень за кілограм, а місяцем раніше м’ясо коштувало 105. Таким чином, лише за місяць продукт подорожчав більш ніж на 20 гривень.

Куряче філе також стало дорожчим із 156,24 до 160,97. Філе "Наша ряба" подорожчала зі 178,76 до 193,43.

Також цього місяця подорожчав болгарський перець. Наразі овоч коштує покупцям 229,05 гривні, а в березні — 214,50. Тобто за цей період цінник зріс на понад 15 грн.

У квітні стали дорожчими також і консерви. Наприклад, шпроти подорожчали у магазинах на кілька гривень. Нині продукт коштує 73,15. У березні ціна становила 70,63.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні подорожчали соціальні продукти. Названо актуальні ціни.