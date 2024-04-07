Різко впала пропозиція: подорожчав один з улюблених овочів українців

Це важливий інгредієнт для весняних салатів

В Україні продовжують рости ціни на продукти. Раніше ми писали про вартість Великоднього кошика, а тепер повідомляємо про подорожчання імпортних помідорів.

На ринку значно впала пропозиція, а попит залишається високим. Через це вартість овочів виросла, про що пише проєкт EastFruit.

Країна-постачальник Туреччина збільшила ціни на помідори через активізацію постачання продукції до країн Євросоюзу. Лише за тиждень вартість збільшилась на 11%.

На ринках та в супермаркетах імпортні помідори продаються за 84-100 грн/кг, повідомляють аналітики проєкту. Українські фермери поки що не збирають масово урожай овочу. Тому їхня вартість наразі теж висока, бо попит значно перевищує пропозицію.

За прогнозами, ситуація зміниться вже у другій половині квітня. На прилавках з’являться тепличні помідори, тому попит на імпортні суттєво знизиться, а з ними й ціна на овоч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які три важливі продукти подешевшали на початку квітня. Вони є на кухні у кожної хазяйки, тому варто закупити їх з запасом по доступній ціні.

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