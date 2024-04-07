Рус

Різко впала пропозиція: подорожчав один з улюблених овочів українців

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Попит на нього зростає вже тиждень
Попит на нього зростає вже тиждень. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Це важливий інгредієнт для весняних салатів

В Україні продовжують рости ціни на продукти. Раніше ми писали про вартість Великоднього кошика, а тепер повідомляємо про подорожчання імпортних помідорів.

На ринку значно впала пропозиція, а попит залишається високим. Через це вартість овочів виросла, про що пише проєкт EastFruit.

Країна-постачальник Туреччина збільшила ціни на помідори через активізацію постачання продукції до країн Євросоюзу. Лише за тиждень вартість збільшилась на 11%.

На ринках та в супермаркетах імпортні помідори продаються за 84-100 грн/кг, повідомляють аналітики проєкту. Українські фермери поки що не збирають масово урожай овочу. Тому їхня вартість наразі теж висока, бо попит значно перевищує пропозицію.

За прогнозами, ситуація зміниться вже у другій половині квітня. На прилавках з’являться тепличні помідори, тому попит на імпортні суттєво знизиться, а з ними й ціна на овоч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які три важливі продукти подешевшали на початку квітня. Вони є на кухні у кожної хазяйки, тому варто закупити їх з запасом по доступній ціні.

Також вам може бути цікаво, як змінились ціни на алкоголь в Україні. Деякі популярні напої здешевшали. Одне з відомих вин впало у вартості за місяць майже на 10 грн.

Теги:
#Ціни #Ціни на продукти #Овочі