Деньги выплатятся без регистрации: где и каким украинцам будет оказана помощь

Эти средства будут начислены с целью удовлетворения потребностей населения

Всемирная продовольственная программа ООН продолжает начислять помощь. Одна из таких выплат производится для незащищенных слоев населения в Хмельницкой области.

Размер начисления составляет разницу между уже получаемой социальной помощью и 3 250 грн. Об этом говорится на сайте Хмельницкой ОГА.

Кто имеет право на выплату

На такую помощь рассчитывают люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, которые:

получают государственную социальную помощь в размере менее 3,250 грн в месяц;

проживают на территории Украины, кроме территорий, оккупированных российской федерацией, территории определены согласно приказу Минреинтеграции № 309 и не входят в программу помощи;

не получают пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПО) (кроме тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий согласно приказу № 309 Министерства реинтеграции) и не получают пособия от других международных организаций.

Она будет производиться автоматически через банк или Укрпочту, ведь лица будут выбираться из базы данных получателей государственной социальной помощи.

Каков размер начисления от ООН

Сумма помощи составляет разницу между 3250 грн и размером, который уже получает лицо. Например, если человек получает помощь в размере 2500 гривен, то размер помощи составляет 750 гривен.

"Программа дополнительной денежной помощи направлена на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения в удовлетворении их базовых потребностей, в том числе в питании, во время войны путем дополнения помощи, оказываемой Правительством и финансируемой международными и частными донорами", — пояснили в ХОГА.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто еще из населения Хмельницкой области имеет право на финансовую поддержку от УВКБ ООН.