Більшість пенсіонерів в Україні отримують менше 5 тисяч гривень пенсії: Пенсійний фонд розкрив деталі

Розмір середньої пенсії в Україні складає 5743,27 грн

Станом на квітень поточного року в Україні понад 10 млн пенсіонерів, а саме 10 154 705 осіб, це на майже 30 тис. осіб менше, ніж на початок січня. При цьому, абсолютна більшість з них отримують пенсію, що менша за 5 тис. гривень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. З наведеного графіка випливає, що більшість українських пенсіонерів взагалі не отримують більш як 3 тис. гривень.

Наочно і в цифрах це виглядає наступним чином:

до 3000 гривень — отримують 26,8% пенсіонерів, це 2 725 285 осіб, середня пенсія — 2 761,58 грн;

від 3001 до 4000 гривень — мають 17,3%, це 1 754 068 осіб, середня пенсія — 3 548,08 грн;

від 4001 до 5000 гривень — отримують 18,6% пенсіонерів, це 1 889 222 особи, середня пенсія — 4 415,87 грн;

від 5001 до 10000 гривень — мають 25,2%, це 2 561 420 осіб, середня пенсія — 6 843,67 грн;

понад 10 000 гривень — отримують 12,1%, це 1 224 71 особа, середня пенсія — 15 268,49 грн.

Зняток з сайт ПФУ

При цьому найвища середня пенсія в розрізі регіонів зафіксована у Донецькій (7017,36 грн) та Рівненській (7205,37 грн) областях, а також у м. Київ (7847,68 грн). Найнижчі пенсії у Тернопільській (4399,66 грн), Чернівецькій (4 597,56 грн) та Закарпатській (4 615,87 грн) областях.

Нагадаємо, у березні в Україні було проіндексовано пенсії. Щоправда, індексація торкнулася не всіх. Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні складає 5743,27 грн, що на 358,02 грн більше, ніж було на початку року (5385,25 грн).