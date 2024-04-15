Самая большая надбавка – 1500 гривен: как изменились пенсии в Украине в начале 2024 года

За первый квартал лиц, имеющих право на выплату, увеличилось на чуть более 360 тысяч

В период первого квартала 2024 размер средней пенсии вырос на 9,6%, то есть на 5743,27 гривны. В настоящее время в Украине такие выплаты получают более 10 миллионов человек.

Как говорится в Пенсионном фонде Украины, показатель увеличения составил 505,02 гривны, хотя инфляция с начала этого года была 1,2%. За этот период количество пожилых лиц выросло на 361 832.

Как в 2024 году произошла индексация в Украине

Показатель индексации этого года составил 7,96%. Было проиндексировано выплат более 10 миллионов человек, а именно:

9,5 миллиона гражданских пенсионеров;

596 тысяч человек, принадлежащих к силовым ведомствам;

97,8 тысячи человек, получивших инвалидность или тяжелую болезнь в результате аварии на ЧАЭС.

Наименьшая доплата к пенсии составила 100 гривен, а максимальная — 1500 гривен.

В то же время есть те категории украинцев, которые не имели права на перечисление, а именно:

лица, вышедшие на пенсию в течение последних 3 лет;

те, кто получает самые большие пенсии (прокуроры, судьи);

граждане, которым назначены выплаты, меньше минимальных.

Для последней категории пожилых граждан предусмотрена специальная надбавка для того, чтобы пенсия достигала гарантированного размера. При индексации эта доплата аннулируется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой процент получат минимальные, средние и самые большие выплаты в Украине.