Долар ще подорожчав: скільки коштує валюта на чорному ринку Києва

Ціна на євро підскочила

Курс долара продовжує лізти вгору, але ще не перевищив межі 40 гривень. Середньорічні показники на цей рік у НБУ закладені на рівні 40,6 гривні, тому є ймовірність, що американська валюта перевалить за 40.

Також почав підійматися євро. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 19 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,60 грн

Євро (EUR): 42,27 грн

Злотий (PLN): 9,76 грн

Канадський долар (CAD): 28,79 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,58 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,91 грн

Євро (EUR): 42,92 грн

Злотий (PLN): 9,92 грн

Канадський долар (CAD): 28,97 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,90 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся ще на десяток копійок.

Купівля: 39,85 грн

Продаж: 39,97 грн

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме долар в Україні найближчими роками. Міністерство фінансів прогнозує поступове зростання показників протягом наступних п'яти років.