Долар ще подорожчав: скільки коштує валюта на чорному ринку Києва
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Ціна на євро підскочила
Курс долара продовжує лізти вгору, але ще не перевищив межі 40 гривень. Середньорічні показники на цей рік у НБУ закладені на рівні 40,6 гривні, тому є ймовірність, що американська валюта перевалить за 40.
Також почав підійматися євро. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 19 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,60 грн
Євро (EUR): 42,27 грн
Злотий (PLN): 9,76 грн
Канадський долар (CAD): 28,79 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,58 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,91 грн
Євро (EUR): 42,92 грн
Злотий (PLN): 9,92 грн
Канадський долар (CAD): 28,97 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,90 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся ще на десяток копійок.
Купівля: 39,85 грн
Продаж: 39,97 грн
Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме долар в Україні найближчими роками. Міністерство фінансів прогнозує поступове зростання показників протягом наступних п'яти років.