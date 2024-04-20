Запаморочливих змін не буде: банкір дав прогноз курсу валют до кінця квітня

Експерт розповів, у яких межах коливатиметься валюта на готівковому ринку та міжбанку

Попри те, що долар може зрости до 54 гривень, до кінця квітня можливе його короткочасне зниження. Завдяки тому, що Україна з початку року отримала понад 10 млрд. макрофінансової допомоги, Нацбанк може реалізовувати різні тактики.

Прогноз курсу до кінця квітня дав начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий. Він зазначив, що коливання на валютному ринку, загалом, будуть допустимими.

"Нагадаю, що протягом квітня були кілька днів поспіль періоди повільного зростання курсових показників, найбільший з яких становив 0,3 грн, але після цього гривня відігравалася, майже повертаючись до колишніх валютних показників. До речі, попри шалені майже щоденні зміни, 1 січня по 1 квітня курс долара щодо гривні зріс у середньому на 2,6% — з 38 грн до 38,99 грн", — сказав банкір.

За словами Лісового, на валютному ринку передбачено відхилення в середньому на 1,5–2% від початкових показників тижня. Але різких курсових обвалів або зльотів у цій системі не передбачено. Тому якщо долар продовжить то падати, то зростатиме в ціні, але в помірних показниках, це не загрожуватиме валютному ринку.

"Варто окремо сказати, що орієнтовно з 26 квітня на готівковому ринку очікується поява нової тенденції: наближення Великодня може тимчасово збільшити кількість операцій на ринку, і ми припускаємо, що курс покупки може дещо знизитися (знов-таки не більше ніж на 2%), проте це зниження не буде несподіваним, воно відбуватиметься поступово і залежатиме насамперед від темпів зростання пропозиції", – сказав експерт.

За словами Лісового, у грошовому вимірі з 26 квітня до 10 травня курс валют може знизитися на 0,5-0,8 гривень. Але після свят, найімовірніше, показники повернуться до колишніх квітневих норм. Також за його прогнозом у період з 22 по 30 квітня основні показники валютного ринку практично не зміняться:

на міжбанку та готівковому ринку курс валют буде практично однаковим: 39-40 грн/дол. та 42-43,5 грн/євро та 39-40 грн дол. та 41-43,5 грн/євро відповідно;

усі курсові зміни будуть під контролем, на міжбанку до 0,2-0,3 грн, у банках та обмінних пунктах – до 0,5 грн;

Таким чином, до кінця квітня на готівковому ринку може набрати обертів короткочасний тренд до збільшення пропозиції, що виявиться у незначному зниженні курсів валют.

"Однак загальна ситуація залишиться в межах усталеної "системи": курсові зміни відбуватимуться в межах коридорів без вагомого ризику якихось запаморочливих змін ", – резюмував банкір.

Також "Телеграф" розповідав про те, що курс долара може подешевшати до кінця року. Але для цього є певні умови.