Не тільки більше зброї: премʼєр України розповів, як розподілять кошти від США

Було виділено декілька важливих напрямків

Законопроєкт про допомогу Україні від США було проголосовано Палатою представників Конгресу США, далі справа за Сенатом. Сума допомоги складає майже 61 млрд доларів.

Як саме та на що будуть розподілені кошти, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це він написав у Telegram.

"Про необхідність ухвалення пакету допомоги говорили з усіма стейкхолдерами під час візиту урядової делегації до США. Провели низку важливих перемовин з представниками демократичної і республіканської партій. Дякую представникам обох партій та американському народу за солідарність", — зазначив премʼєр.

Загальний обсяг допомоги буде розподілено наступним чином:

49,9 млрд – оборонні видатки;

7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка;

1,57 млрд — економічна допомога;

400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Він також зауважив, що тепер Україна очікує на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.

"Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури. Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу", — додав Денис Шмигаль.

Раніше "Телеграф" писав, що Палата представників США проголосувала за законопроєкт №8038 про передачу Україні (закон про REPO — Ред.) заморожених активів РФ. У результаті передачі цих активів Україна зможе отримати майже вісім мільярдів доларів.