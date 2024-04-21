"Нервозность снята": как помощь от США скажется на долларе и инфляции в Украине

Благодаря помощи будут пополняться золотовалютные резервы нашей страны

Долгожданная помощь, которую США окажет Украине, положительно повлияет на многие направления — поможет снизить инфляцию в стране, пополнить золотовалютные резервы, а также стабилизировать курс гривны.

Об этом экономист Олег Устенко сказал в эфире телемарафона. По его словам, бюджет Украины получит дополнительно около 8 млрд долларов в течение года.

"Нервозность снята, соответственно, мы также будем видеть курс (валюты, — Ред.) в тех пределах, которые мы прогнозируемо должны были видеть в этом году. Не без того, что среднегодовой курс должен быть на уровне около 40 гривен за 1 доллар США", — сказал Устенко.

Он также добавил, что благодаря этой помощи будут пополняться золотовалютные резервы нашей страны. Также это положительно скажется на курсе гривны.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 21 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 39,60 гривны (покупка) и 40,10 (продажа). Наличный курс — 40 (покупка) и 40,15 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,60.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что банкир Тарас Лесовой дал прогноз по курсу доллара в Украине до конца апреля текущего года. Он рассказал, ждать ли серьезных изменений на валютном рынке.