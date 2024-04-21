54 тисячі на всю сім’ю: хто в Україні може отримати виплату

Максимум гроші можуть отримати 5 представників однієї сім’ї

Під час воєнного стану українцям продовжують виплачувати різноманітні допомоги й, зокрема, сім’ї з неповнолітніми дітьми можуть отримати до 54 тисяч гривень. Це стосується певних категорій громадян лише із трьох областей.

Претендувати на отримання фінансової допомоги можуть сім’ї із Чернігівської, Сумської чи Харківської областей. Про це повідомили на сторінці благодійного фонду "Єдність за майбутнє".

Так, виплати розраховані на сім’ї, загальний дохід яких становить 5 400 тисяч гривень на кожну людину. Максимум гроші можуть отримати 5 представників однієї родини.

Громадяни повинні відповідати до однієї з найуразливіших категорій населення:

батько чи мати, які самостійно виховують дітей;

батьки та опікуни, у яких на вихованні щонайменше одна дитина;

сім’ї, де один із батьків або обидва мають інвалідність або виховуються діти з інвалідністю;

сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сім’ї, де люди віком від 60 років є опікунами неповнолітніх.

На кожну людину допомога виплачуватиме окремо. Розмір щомісячної виплати на одну особу становить 3 600 гривень, виплачуються кошти протягом 3 місяців. Тобто максимальна сума загальної допомоги на сім’ю становить 54 тисячі гривень.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу, необхідно звернутися до фонду "Єдність за майбутнє".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії людей можуть отримувати грошову допомогу у Хмельницькій області.