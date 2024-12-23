Напередодні Різдва: чого чекати від погоди у Буковелі та Карпатах

Синоптики розповіли, якою буде погода 24 грудня

У вівторок, 24 грудня, у Буковелі очікується снігова погода та невеликий мороз. А у Карпатах тим часом снігової казки напередодні Різдва чекати не варто.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.ua. Згідно з прогнозом, температура повітря не опускатиметься нижче 6 градусів.

Погода в Буковелі

Похмура погода триматиметься до самого вечора. Невеликий сніг йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.

Згідно з прогнозом, вночі температура повітря буде від -5 до -6 градусів. Вранці — від -5 до -4. В обід — від -4 до -3 градусів. А надвечір очікується до -3 градусів.

Погода в Карпатах

У Карпатах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Вночі температура повітря буде на рівні -1 градус. Зранку очікується від -1 до 0.

Вдень у Карпатах трохи потеплішає. Стовпчики термометрів піднімуться від +1 до +2.

Увечері синоптики обіцяють 0 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою в Україні буде погода на Святвечір, Різдво та Новий рік. Синоптики розповіли, чи варто українцям чекати на справжні морози на ці свята.

Також синоптики розповіли, коли Україну накриють снігопади. Що цікаво, доки в одних областях буде снігова погода, в інших у цей час йтиме крижаний дощ.