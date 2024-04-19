ВПО з однієї області отримають грошову допомогу: треба відповідати певним умовам та критеріям

Подати заяву та документи на виплату можна онлайн

Для ВПО, які проживали в Херсонській області, постраждали від воєнних дій і не можуть повернутись додому, БО "БФ "АДРА Україна" надає грошову допомогу на оренду житла.

Як повідомили у Новокаховській міській військовій адміністрації, таку виплату отримають домогосподарства, які відповідають певним критеріям. Допомога здійсниться одним нарахування, але сума має бути розподілена на 3 місяці оренди житла.

Хто має право на грошову допомогу

Зазначений вид допомоги пропонується домогосподарствам, яке не має доступу до доходів, не отримували фінансової допомоги від БО "БФ "АДРА Україна" за останні 3 місяці та відповідають одному з наступних критеріїв:

домогосподарство, яке має вагітну жінку або немовля;

домогосподарство, яке має дітей групи ризику (діти із зони активних бойових дій; з інвалідністю; з хронічними захворюваннями; сироти чи інше);

домогосподарство, яке має особу старше 50-ти років з інвалідністю;

домогосподарство, яке має особу з тяжкими хронічними захворюваннями чи пораненнями внаслідок бойових дій;

домогосподарство, яке має особу з інвалідністю.

Сума виплати залежить від регіону, де особи орендують житло та кількості людей в родині. Період надання виплат складає 3 місяці й оплата нарахується одним траншем.

Які документи потрібні для реєстрації

Для дорослих осіб фотокопії наступних документів:

Паспорт (1, 2 сторінка, сторінка з місцем проживання; якщо ID-картка, та фотокопія обох сторін і витяг про місце проживання);

РНОКПП;

Пенсійне посвідчення (для осіб похилого віку);

Документи, що підтверджують інвалідність (для осіб з інвалідністю);

Документи, що підтверджують захворювання (для осіб з тяжкими хронічними захворюваннями та пораненнями внаслідок бойових дій).

Для дітей фотокопії наступних документів:

РНОКПП (у разі наявності), свідоцтво про народження, документи, що підтверджують інвалідність (для дітей з інвалідністю);

Фотокопія довідки ВПО (обов’язково);

Фотокопія договору, що діє про оренду житла (обов’язково);

Фотокопії квитанцій про оплату оренди/комунальних послуг (за попередні кілька місяців перед реєстрацією) (обов’язково).

Фотокопії цих документів надсилаються на електронну пошту [email protected].

У НМВА зазначають, що назва листа повинна містити прізвище з ініціалами заявника та категорію вразливості — особа з інвалідністю, вагітна жінка, дитина з хронічною хворобою тощо.

Один електронний лист має містити в собі дані одного домогосподарства.

У разі, якщо пакет документів не повний, то допомогу можна не чекати.

Окрім того, банківський рахунок IBAN повинен бути обов’язково на ім’я заявника, а не члена родини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що переселенці в Запоріжжі мають право на грошову допомогу.