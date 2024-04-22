Курс доллара уже через 40: будет ли обесцениваться гривна в течение этой недели

Эксперт не говорит о том, какие показатели ожидаются в банках и обменниках

Стоимость американской валюты неустанно шла в гору и уже достигла 40 гривен. Национальная валюта Украины на этой неделе будет только обесцениваться.

Причиной удорожания доллара является предоставление второго транша финансовой помощи. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН.

По его словам, доллар будет дорожать из-за того, что Украина ожидает второй финансовой помощи от ЕС.

"Напомню: первый транш в 4,5 млрд евро был в марте, и тогда курсы доллара и евро также заметно увеличились, чтобы конвертировать эти средства для госбюджета Украины максимально выгодно", — говорит эксперт.

Поэтому, как резюмирует Пендзин, наличный рынок будет похож на межбанк. В то время, каким ожидается наличный доллар, он не знает, однако точно выше, чем сейчас.

Курс доллара в Украине по состоянию на 22 апреля

По данным портала "Минфин", в понедельник, 22 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,60 грн (покупка) и 40,10 (продажа). Наличный курс — 39,90 (покупка) и 40,10 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,78 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как финансовая помощь от США будет влиять на курс доллара в Украине.