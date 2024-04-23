"У травні точно...": що буде з тарифами на світло наприкінці весни, в уряді відповіли

Українцям повідомили важливу інформацію щодо цін на електроенергію

Тарифи на електроенергію у травні поточного року залишаться без змін. Хоча уряд розглядає підвищення цін, але не зараз.

Про це пише OBOZ.UA, посилаючись на власні джерела в уряді. Там розповіли, що наприкінці весни ціни залишаться на колишньому рівні.

"У травні точно тариф не зміниться", — сказав співрозмовник.

Зазначається, що тариф наступного місяця буде 2,64 грн за кВт*г. При цьому уряд розглядає варіанти підвищення вартості струму, але це, ймовірно, може статися вже цього літа.

На приклад також було наведено ситуацію з минулого року. Тоді обговорення щодо підвищення тарифу тривали всередині уряду, міністерства, профільної комісії майже пів року. Однак при цьому його вдалося підвищити лише у червні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з травня 2024 року тариф на воду зросте в одному з великих міст Тернопільської області. Ціна стане вищою одразу на 17%. Також підвищення вартості з травня очікує і мешканців одного із міст у Харківській області. Ті тарифи, що є зараз, не відповідають їхній собівартості.