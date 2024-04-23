Сім'ї у 6 областях отримають допомогу: яка сума виплати та які документи необхідні

Є певні критерії вразливості

Мешканці 6 областей України мають право на грошову допомогу від ACTED, якщо відповідають певним критеріям вразливості. Сума такої допомоги складає 6 600 гривень на одну особу сім'ї.

Як мовиться на сторінці організації, розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Вона буде виплачена одним платежем на період три місяці.

Хто має право на виплату

Зареєструватися у програмі можуть українці, які проживають у територіальних громадах, де відбувається реалізація програми надання грошової гуманітарної допомоги від ACTED, та належать до однієї з перерахованих категорій вразливості:

самотні матері чи татусі, які самостійно виховують дітей;

люди похилого віку – від 60 років і старші;

родини, в складі яких є особи з інвалідністю, та з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;

багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми до одного року;

родини з вагітними та жінками, які годують;

родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

На нарахування також мають право особи, що проживають в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Виплати для жителів 6 областей

Донецька область . Краматорський район: для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані внаслідок активних бойових дій, та лишаються проживати в таких громадах, як Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська;

. Краматорський район: для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані внаслідок активних бойових дій, та лишаються проживати в таких громадах, як Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська; Запорізька область . Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише чотири населених пункти – Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка);

. Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише чотири населених пункти – Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка); Миколаївська область . Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах: Миколаївський район: Куцурубська, Очаківська ОТГ.

. Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах: Миколаївський район: Куцурубська, Очаківська ОТГ. Сумська область . Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах: Охтирський район: Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ.

. Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах: Охтирський район: Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ. Харківська область . Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (тільки пʼять населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ. Куп’янський район: Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ.

. Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (тільки пʼять населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ. Куп’янський район: Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ. Херсонська область. Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в громадах: Бериславський район: Високопілська ОТГ, Новоолександрівська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади; Херсонський район: Білозерська ОТГ, Чорнобаївська ОТГ, Херсонська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади.

Як можна подати документи

Список необхідних документів для реєстрації:

паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; свідоцтво про народження дітей; реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку); акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

Заявнику треба подзвонити за телефоном 063 453 5710, аби зареєструватись на виплату. Звертатись для оформлення заявки можна лише у робочий час — з 9 до 16 крім вихідних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які три категорії сімей в Україні мають право на грошову допомогу.