Сім'ї у 6 областях отримають допомогу: яка сума виплати та які документи необхідні
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Є певні критерії вразливості
Мешканці 6 областей України мають право на грошову допомогу від ACTED, якщо відповідають певним критеріям вразливості. Сума такої допомоги складає 6 600 гривень на одну особу сім'ї.
Як мовиться на сторінці організації, розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Вона буде виплачена одним платежем на період три місяці.
Хто має право на виплату
Зареєструватися у програмі можуть українці, які проживають у територіальних громадах, де відбувається реалізація програми надання грошової гуманітарної допомоги від ACTED, та належать до однієї з перерахованих категорій вразливості:
- самотні матері чи татусі, які самостійно виховують дітей;
- люди похилого віку – від 60 років і старші;
- родини, в складі яких є особи з інвалідністю, та з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;
- багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми до одного року;
- родини з вагітними та жінками, які годують;
- родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.
На нарахування також мають право особи, що проживають в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.
Виплати для жителів 6 областей
- Донецька область. Краматорський район: для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані внаслідок активних бойових дій, та лишаються проживати в таких громадах, як Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська;
- Запорізька область. Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише чотири населених пункти – Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка);
- Миколаївська область. Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах: Миколаївський район: Куцурубська, Очаківська ОТГ.
- Сумська область. Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах: Охтирський район: Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ.
- Харківська область. Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (тільки пʼять населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ. Куп’янський район: Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ.
- Херсонська область. Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в громадах: Бериславський район: Високопілська ОТГ, Новоолександрівська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади; Херсонський район: Білозерська ОТГ, Чорнобаївська ОТГ, Херсонська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади.
Як можна подати документи
Список необхідних документів для реєстрації:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей;
- реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);
- акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.
Заявнику треба подзвонити за телефоном 063 453 5710, аби зареєструватись на виплату. Звертатись для оформлення заявки можна лише у робочий час — з 9 до 16 крім вихідних.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які три категорії сімей в Україні мають право на грошову допомогу.