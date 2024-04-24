Некоторые семьи из Украины могут получить до 40 000 грн: как зарегистрироваться на выплату
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Эта помощь предназначена для детей
Организация СОС Детские городки осуществляют выплату денежной помощи для приемных семей, детских домов семейного типа и семьи опекунов, находящихся за границей.
Как говорится на сайте организации, размер выплат колеблется от 25 тысяч до 40 тысяч гривен. Для оформления на начисление заявителю следует обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей.
Кто и где может получить помощь
Выплату получат те приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов (попечителей), к которым были устроены двое и более детей младше 18 лет, которые на момент обращения находятся за пределами Украины
Предоставление денежной помощи происходит по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных и боевых действий.
Деньги поступят законному представителю детей.
Какая сумма начисления
- 25 000 грн выплачиваются лицу, в семье которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Польше и других странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия и т.д.).
- 35 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, на момент обращения находящиеся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.).
- 40 000 грн выплачиваются лицу, в семье которого были устроены дети, находящиеся в момент обращения в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.
Как зарегистрироваться и получить помощь
Для участия в программе заявители, отвечающие указанным критериям, должны обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту своего пребывания.
В свою очередь уполномоченные органы и службы по делам детей направляют официальное письмо-обращение о предоставлении денежной целевой благотворительной помощи для обеспечения прав детей, находящихся за границей, на семью и осуществления их устройства к семейным формам воспитания по электронному адресу организации — office@sos. -ukraine.org.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что три категории семей имеют право на определенную денежную выплату.