Некоторые семьи из Украины могут получить до 40 000 грн: как зарегистрироваться на выплату

Эта помощь предназначена для детей

Организация СОС Детские городки осуществляют выплату денежной помощи для приемных семей, детских домов семейного типа и семьи опекунов, находящихся за границей.

Как говорится на сайте организации, размер выплат колеблется от 25 тысяч до 40 тысяч гривен. Для оформления на начисление заявителю следует обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей.

Кто и где может получить помощь

Выплату получат те приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов (попечителей), к которым были устроены двое и более детей младше 18 лет, которые на момент обращения находятся за пределами Украины

Предоставление денежной помощи происходит по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных и боевых действий.

Деньги поступят законному представителю детей.

Какая сумма начисления

25 000 грн выплачиваются лицу, в семье которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Польше и других странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия и т.д.).

выплачиваются лицу, в семье которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Польше и других странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия и т.д.). 35 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, на момент обращения находящиеся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.).

выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, на момент обращения находящиеся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.). 40 000 грн выплачиваются лицу, в семье которого были устроены дети, находящиеся в момент обращения в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.

Как зарегистрироваться и получить помощь

Для участия в программе заявители, отвечающие указанным критериям, должны обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту своего пребывания.

В свою очередь уполномоченные органы и службы по делам детей направляют официальное письмо-обращение о предоставлении денежной целевой благотворительной помощи для обеспечения прав детей, находящихся за границей, на семью и осуществления их устройства к семейным формам воспитания по электронному адресу организации — office@sos. -ukraine.org.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что три категории семей имеют право на определенную денежную выплату.