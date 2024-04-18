Деяким ВПО виплатять допомогу в одному місті: які документи необхідні

Реєстрація триватиме всього один день

Переселенці з Мелітополя, які проживають у Запоріжжі, отримають грошову допомогу. Її здійснює благодійний фонд "Помогаєм".

Особам, які претендують на виплату, треба відповідати одному з 9 критеріїв. Про це мовиться на сайті to4ka.fun.

Хто може отримати виплати

Для отримання грошової допомоги потрібно відповідати одному з таких критеріїв:

сім’я, житло якої зруйновано внаслідок бойових дій;

сім’я, що складається з одного з батьків (батька або матері) та одного або більше дітей віком до 18 років;

сім’я, яку очолює одна самотня людина віком 60 років, і в якій є одна або кілька дітей віком до 18 років;

сім’я, яка втратила під час війни одного з близьких родичів (батька, мати, дочку, сина, онука, онука, правнука, правнука) сім’я, яка виховує дитину/дітей з інвалідністю віком до 18 років;

сім’я, де є вагітна жінка чи жінка, яка здійснює грудне вигодовування;

опікунська, прийомна, патронатна сім’я, дитячий будинок сімейного типу;

сім’я, яка опыкуэться дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками та має розпорядження про тимчасове влаштування;

багатодітна родина;

сім’я зі статусом внутрішньо переміщених із дітьми.

Список документів, що необхідні для оформлення виплат та де їх подати

Під час реєстрації необхідно пред’явити оригінали таких документів:

паспорта;

ідентифікаційного номера;

довідки ВПО;

IBAN банківської картки глави сім’ї;

свідоцтва про народження дітей;

посвідчення інвалідності;

посвідчення про багатодітну сім’ю;

документів, що підтверджують ваш статус.

Заявнику треба звернутись у вівторок, 23 квітня, з 11.00 до 14.30 за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний 143.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку компенсаційну виплату отримають особи зі статусом ВПО.