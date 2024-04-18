Деяким ВПО виплатять допомогу в одному місті: які документи необхідні
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Реєстрація триватиме всього один день
Переселенці з Мелітополя, які проживають у Запоріжжі, отримають грошову допомогу. Її здійснює благодійний фонд "Помогаєм".
Особам, які претендують на виплату, треба відповідати одному з 9 критеріїв. Про це мовиться на сайті to4ka.fun.
Хто може отримати виплати
Для отримання грошової допомоги потрібно відповідати одному з таких критеріїв:
- сім’я, житло якої зруйновано внаслідок бойових дій;
- сім’я, що складається з одного з батьків (батька або матері) та одного або більше дітей віком до 18 років;
- сім’я, яку очолює одна самотня людина віком 60 років, і в якій є одна або кілька дітей віком до 18 років;
- сім’я, яка втратила під час війни одного з близьких родичів (батька, мати, дочку, сина, онука, онука, правнука, правнука) сім’я, яка виховує дитину/дітей з інвалідністю віком до 18 років;
- сім’я, де є вагітна жінка чи жінка, яка здійснює грудне вигодовування;
- опікунська, прийомна, патронатна сім’я, дитячий будинок сімейного типу;
- сім’я, яка опыкуэться дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками та має розпорядження про тимчасове влаштування;
- багатодітна родина;
- сім’я зі статусом внутрішньо переміщених із дітьми.
Список документів, що необхідні для оформлення виплат та де їх подати
Під час реєстрації необхідно пред’явити оригінали таких документів:
- паспорта;
- ідентифікаційного номера;
- довідки ВПО;
- IBAN банківської картки глави сім’ї;
- свідоцтва про народження дітей;
- посвідчення інвалідності;
- посвідчення про багатодітну сім’ю;
- документів, що підтверджують ваш статус.
Заявнику треба звернутись у вівторок, 23 квітня, з 11.00 до 14.30 за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний 143.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку компенсаційну виплату отримають особи зі статусом ВПО.