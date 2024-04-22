Грошова виплата для трьох категорій сімей: як зареєструватись на допомогу

Заяви приймають онлайн

Сім'ї, які мають статус ВПО та мешканці прифронтових регіонів із дітьми до 18 років, мають право на грошову допомогу від благодійного фонду "Допомоги Україні".

Подати заяву на реєстрацію можна вже зараз через сайт фонду. Про це мовиться у zayava.info.

Хто може отримати грошову допомогу

На фінансову допомогу можуть претендувати такі категорії сімей:

сім’ї, у яких діти постраждали через воєнні дії;

сім’ї з дітьми, які проживають у прифронтових чи деокупованих населених пунктах;

сім’ї ВПО, які мають неповнолітніх дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Варто зауважити, що є одна головна умова для виплати — надання звіту про надходження коштів та розміру допомоги.

Як отримати виплату

Заявникам необхідно:

подати заявку через сайт благодійного фонду за посиланням;

надіслати відскановані документи на електронну адресу: [email protected];

після отримання першої частини виплат потрібно своєчасно надіслати звіт про фінансову допомогу.

Якщо є запитання, то відповіді на них можна отримати, зателефонувавши за номерами +38 (098) 075 38 38 або +38 (063) 075 38 38.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що певні категорії сімей також розраховують на виплату в розмірі 54 тисяч гривень.