Цена кусается? Сколько будет стоить приготовить традиционный творожный кулич на Пасху в 2024 году

Творог значительно подешевел

Уже 5 мая в Украине христиане восточного обряда (греко-католики и православные) будут праздновать Пасху. Обычно перед большими праздниками дорожают некоторые продукты, в этом случае это касается и ингредиентов на сдобный кулич. Сколько же будет стоить для украинцев традиционный творожный кулич?

"Телеграф" расскажет вам, как изменились цены перед Пасхой на основные компоненты. Для анализа использовались данные портала "Минфин".

В состав классического творожного кулича входит — творог, сахар, яйца, сливочное масло, ванилин и допинги (изюм, цукаты и т.п.).

Цены на творог

В конце апреля за 300 г творога 9% жирности украинцы должны заплатить 70,68 грн, что на 7,55 грн меньше, чем в прошлом месяце. В марте сыр кисломолочный стоил 78,23 грн.

Выгоднее всего его покупать в магазинах "Metro" по цене 61,26 грн.

Цены на сахар

В апреле украинцы могут приобрести 1 кг сахара за 29,10 грн, что всего на 0,25 грн дороже, чем в марте. В прошлом месяце его стоимость составляла 28,85 грн за 1 кг.

Выгоднее всего кристаллический сахар покупать в "Novus" за 27,89 грн. А самая высокая цена в "Megamarket" — 32,70 грн.

Цена на яйца

Стоимость десятка яиц категории С1 в конце апреля составляет 41,75 грн. В марте цена была выше на 13,79 грн, то есть 55,54 грн.

Выгоднее всего покупать яйца в магазинах "Novus" за 36,99 грн.

Цена на сливочное масло

Масло сливочное 200 г 72,5% жирности в апреле стоит 71,02 грн, что всего на 0,79 грн дешевле марта. В прошлом месте цена составляла 71,81 грн. А вот масло 73% подорожало в этом месяце на 3,13 грн, кусочек 200 г стоит 80,70 грн.

Выгодное сливочное масло 72,5% покупать у Auchan за 68,90 грн.

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