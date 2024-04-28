Выплаты для ВПЛ: какие изменения будут с 1 мая

Для продления помощи необходимо подать заявление

В Украине в мае будут продолжены выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) Это будет касаться тех, кому помощь назначена автоматически, и тех, кому утвердили заявку на продление выплат.

С 1 марта 2024 года для тех ВПЛ, которые получали помощь в течение года или двух, она была продлена еще на 6 месяцев, с учетом ряда особенностей, пишет nv.ua. В частности, в первую очередь помощь переназначалась людям, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы.

Части ВПЛ выплаты были продлены автоматически. Другие должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦНАП. Это нужно сделать до 30 апреля.

В случае подачи заявления в апреле, выплата будет начислена, включая март. Следует отметить, что в мае срок подачи заявлений на помощь ВПЛ может быть продлен. Лица с инвалидностью среди ВПЛ получат свои выплаты с марта, даже если заявление будет обработано в мае.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн;

для других лиц — 2000 грн.

Получать деньги можно 15 и 28 числа каждого месяца. Кроме того, в мае при начислении выплат ВПЛ будут учитывать справку о составе семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что определенные категории семей также рассчитывают на выплату в размере 54 тысяч гривен.