Сколько стоит пасхальная корзина в 2024: сравниваем цены АТБ, Сильпо и NOVUS

Стоимость может отличаться в разных регионах Украины.

В преддверии Пасхи в Украине растут цены на продукты, в том числе и на овощи. Нынешняя праздничная корзина может обойтись украинцам "в копеечку".

Поэтому "Телеграф" расскажет вам, где выгоднее покупать продукты к столу. Сравнивать цены будем среди трех супермаркетов: АТБ, Сильпо и "NOVUS".

В пасхальную корзину вошли — ветчина, колбаса, яйца, сливочное масло и сыр твердый. Заметим, что в сравнении участвовали товары примерно схожего состава и качества. Тем не менее цены могут отличаться в разных регионах страны, а также в зависимости от наличия акций.

Что можно приобрести в АТБ в пасхальную корзину:

Ветчина 0,5 кг "Мясная лавка/Своя линия" "Киевская свиная" – 139,3 грн;

Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" "Салями Болгарская" с/к – 400,35 грн/кг;

Яйца куриные 10 шт. "Ясенсвит" "Настоящие великаны" – 40,4 грн;

Масло 180 г "Молокия" сладкосливочное экстра 82% — 90,9 грн;

Сыр твердый 160 г "Своя линия" "Голландский" 45% — 62,6 грн.

В магазинах АТБ стоимость корзины составит 735,55 грн.

Что можно купить в "Сильпо":

Ветчина "Укрпромснаб" свиная вареная п/о в/г, 500 г — 179,5 грн;

Колбаса "Самобранка" "Салями Сицилия" с/к 1 г — 259 грн за кг;

Яйца "Ясенсвит" "Настоящие великаны" С0, 10 шт./уп. – 50,99 грн;

Масло сладкосливочное "Молокия" экстра 82%, 180 г – 69,99 грн;

Сыр "Пирятин" "Голандский твердый" 45%, 160 г – 78,49 грн.

В магазинах "Сильпо" пасхальная корзина обойдется в 637,97 грн.

Что можно купить в "NOVUS":

Ветчина "Алан" "Королевская" свиная вареная – 229,5 грн;

Колбаса салями "Глобино" "Соборная сырокопченая" – 403,7 за 1 кг;

Яйца "Ясенсвит" "Настоящие куриные великаны" С0 10 шт. – 54,99 грн;

Масло "Молокия" экстра 82% 180 г – 90,99 грн;

Сыр жесткий "Молочная Гильдия" "Голландский" 150 г – 59,99 грн.

Стоимость этой корзины составляет – 839,17 грн.

Анализируя подсчеты, можно сделать вывод, что в "Сильпо" покупать продукты к Пасхе выгоднее. Однако обращаем ваше внимание, что наличие акционных предложений может влиять на стоимость.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине может подорожать один из основных продуктов к Пасхе.