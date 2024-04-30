Спрос на валюту в Украине вырастет: что будет с долларом на этой неделе

Это произойдет из-за начисления зарплат, пенсий, соцпомощи, а также через Пасху

Точно спрогнозировать коридор колебаний на этой неделе сложно, ведь на валютном рынке происходят ситуативные колебания. Вероятно, курс до 5 мая будет находиться в пределах 39,60-40,30 гривен.

В этот период вырастет спрос на валюту со стороны населения, ведь начнут начислять зарплаты, пенсии или другие выплаты для украинцев и скоро будет Пасха. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 Канала.

"С одной стороны, накануне Пасхи украинцы будут нуждаться в большей свободной гривне, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты, с другой стороны, девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными", — говорит она.

Золотько прогнозирует, что в течение 30 апреля-5 мая в Украине наличный курс доллара будет колебаться в пределах 39,60-40,30 гривен и отмечает, что цена на валюту может вырасти в середине недели.

Курс доллара в Украине на 30 апреля

По данным портала Минфин, во вторник, 30 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн (покупка) и 39,94 (продажа). Наличный курс — 39,70 (покупка) и 39,82 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,66 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каков курс доллара киевских обменников и на черных рынках.