Долар почав падати: курс валют на чорному ринку і в обмінниках Києва

Ціна євро стабілізувалася

Цього тижня українська гривня почала помірно зміцнюватися. Курс долара пішов на спад, в київських обмінниках американська валюта стала дешевшою на десяток копійок.

Вартість євро залишається стабільною. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 30 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,66 грн

Євро (EUR): 42,49 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 29,05 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,48 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,77 грн

Євро (EUR): 42,84 грн

Злотий (PLN): 9,89 грн

Канадський долар (CAD): 29,04 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,61 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара впав на десяток копійок.

Купівля: 39,70 грн

Продаж: 39,83 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара на Великдень. Традиційно під час свят попит на валюту перевищує пропозицію міжбанку, а це загрожує курсовими коливаннями.