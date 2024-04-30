Долар почав падати: курс валют на чорному ринку і в обмінниках Києва
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Ціна євро стабілізувалася
Цього тижня українська гривня почала помірно зміцнюватися. Курс долара пішов на спад, в київських обмінниках американська валюта стала дешевшою на десяток копійок.
Вартість євро залишається стабільною. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 30 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,66 грн
Євро (EUR): 42,49 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 29,05 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,48 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,77 грн
Євро (EUR): 42,84 грн
Злотий (PLN): 9,89 грн
Канадський долар (CAD): 29,04 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,61 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара впав на десяток копійок.
Купівля: 39,70 грн
Продаж: 39,83 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара на Великдень. Традиційно під час свят попит на валюту перевищує пропозицію міжбанку, а це загрожує курсовими коливаннями.