4 категории ПВО получат денежную помощь: при каких условиях и куда следует обратиться

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Некоторые украинцы со статусом ВПЛ имеют право на денежную помощь. Одна из таких осуществляется для лиц из Бахмута за счет этого городского территориального общества.

Такая выплата предусмотрена для четырех категорий лиц. Об этом сообщает Усзн Бахмутского городского совета.

Кому будет начислена денежная помощь

Средства предусмотрены для:

семей, в составе которых есть дети до 18 лет и/или лица до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, и которым отказано в назначении выплат ВПЛ из-за превышения размера дохода при условии, что общий среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье за один квартал, предшествующий месяцу обращения за указанной материальной помощью, не превышает 12 592,00 гривен;

семей, в составе которых отсутствуют дети до 18 лет и/или лица до 23 лет, и на дату обращения за материальной помощью они зарегистрировались в центре занятости как безработное лицо или как ищущее работу либо для обучения по ваучеру, либо работающих (за исключением физических лиц – предпринимателей). В таком случае общий среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье за один квартал, предшествующий месяцу обращения за указанной материальной помощью, не превышает 9 444,00 гривен;

трудоспособных лиц в возрасте до 23 лет и от 50 до 55 лет, не имеющих собственных семей, и на дату обращения за материальной помощью зарегистрировались в центре занятости (ред. по тем же условиям, что на пункт выше). Эти лица могут получить средства, если общий среднемесячный совокупный доход за один квартал, предшествующий месяцу обращения за указанной материальной помощью, не превышает 9 444,00 гривен;

трудоспособных лиц, в том числе находящихся в составе семьи, которые в течение 1 месяца перед месяцем обращения потеряли работу, заработок и не трудоустроились.

Заявителям, которые соответствуют одной из перечисленных категорий, необходимо обратиться в Управление социальной защиты Бахмутского горсовета. На электронный адрес [email protected] нужно отправить:

заявление;

скан или фотокопия документов, необходимых для оказания помощи.

Если возникнут вопросы, то их можно задать, позвонив по телефону +380 (99) 7134 250.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие семьи в Украине могут получить до 40 тысяч гривен.