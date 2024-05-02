В мае в Украине подорожали рыба и мясо: какие сейчас цены в супермаркетах

Больше всего подорожала свинина

В первую неделю мая в украинских супермаркетах изменилась стоимость на некоторые продукты, в числе которых мясо и рыба. Стали известны актуальные цены на эти позиции в магазинах.

По данным портала "Минфин", в мясном отделе больше всего изменилась стоимость свинины. Если говорить о рыбе, то цены стали выше на карпа и скумбрию.

В обновленном графике цен можно заметить, что рыба до мая падала в цене. Стоимость свинины наоборот, только росла в последние месяцы.

Так, живой карп сейчас обойдется в магазинах в среднем в 167,36 гривны за один килограмм. В прошлом месяце он стоит 162,77. Разница составляет 4,59.

Свежемороженная скумбрия в мае стоит 139 гривен за 1 кг. В апреле этот продукт продавали по 129,66. Таким образом, цена изменилась почти на 10 гривен.

Свиная грудинка сейчас стоит 170,80 грн, тогда как в апреле стоимость составляла 161,90. То есть, за период с апреля по май мясо подорожало на 8,90. Свиная лопатка выросла в цене со 161,75 до 165,40 грн, то есть на 3,65. Свиной ошеек обходится покупателям в начале мая в 248 гривен за килограмм. В апреле его продавали по 236,63. Разница составляет 11,37.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в преддверии Пасхи в Украине дорожает один из главных продуктов к этому празднику.