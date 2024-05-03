Пенсія нарахується за всі місяці затримки: як українцям з ВПО отримати виплати

У ПФУ дали чітку відповідь

У квітні 2024 року деякі пенсіонери зі статусом внутрішньопереміщеної особи (ВПО) залишились без виплат, адже не пройшли ідентифікацію. Цей процес тривав до 31 березня для осіб, що стали ВПО до 24 лютого 2022 року.

Усі невиплачені пенсії здійсняться на рахунок літної особи. Про це повідомили пресслужба Пенсійного фонду України в Facebook.

Згідно з даними, звернутись літній особі для перевірки даних можна протягом травня.

"До 31 березня 2024 р. для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами ДО 24 лютого 2022 р., тривав процес проходження фізичної ідентифікації. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені. У березні термін виплати пенсії без проходження ідентифікації – завершився", — резюмували у пресслужбі.

На сторінці пояснюють, як пройти ідентифікацію:

особисто відвідати відділення АТ "Ощадбанк" чи орган Пенсійного фонду України (ПФУ); віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Це зручно для тих, хто не має фізичної можливості відвідати установи банків чи Пенсійного фонду, перебуває на тимчасово окупованій території, або віддає перевагу онлайн-інструментам; за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через Контакт- центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71); у випадку перебування за кордоном – отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу Фонду чи поштою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з пенсіонерів в Україні не зарахують до 10 років стажу.