Пенсия начислится за все месяцы задержки: как украинцам из ВПЛ получить выплаты

В ПФУ дали четкий ответ

В апреле 2024 года некоторые пенсионеры со статусом внутриперемещенного лица (ВПЛ) остались без выплат, ведь не прошли идентификацию. Этот процесс длился до 31 марта для лиц, ставших ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

Все невыплаченные пенсии исполнятся на счет пожилого лица. Об этом сообщили пресс-службе Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Согласно данным, обратиться пожилому человеку для проверки данных можно в течение мая.

"До 31 марта 2024 г. для пенсионеров, ставших внутренне перемещенными лицами ДО 24 февраля 2022 г., шел процесс прохождения физической идентификации. Это необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они назначены. В марте срок выплаты пенсии без прохождения идентификации — завершился ", — резюмировали в пресс-службе.

На странице объясняют, как пройти идентификацию:

лично посетить отделение АО "Ощадбанк" или орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ); удаленно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись" ("Действие ID") на вебпортале электронных услуг ПФУ. Это удобно для тех, кто не имеет физической возможности посетить учреждения банков или Пенсионного фонда, находится на временно оккупированной территории или предпочитает онлайн-инструменты; с помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на вебпортале электронных услуг ПФУ или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71); в случае пребывания за границей – получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта, что лицо живо и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Передать документы можно с помощью веб-портала Фонда или почты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из пенсионеров в Украине не засчитают до 10 лет стажа.