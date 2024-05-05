Прогноз цен на продукты в мае: что подорожает, а что станет дешевле

Цены на некоторые овощи упадут сразу на 7%

В мае уже успели подорожать некоторые продукты, а до конца месяца цены изменятся еще на фрукты и овощи. Одни значительно подорожают, а другие снизятся в стоимости.

Такой прогноз сделала главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало. Об этом пишет 24 канал.

По словам специалиста, цены на яблоки могут вырасти до 27 гривен за килограмм. Стоимость винограда может подняться до 285 грн.

Цена на апельсины ожидается до 75 гривен, на лимоны – до 57 гривен, на бананы – до 70 гривен, мандарины до 77 гривен.

В то же время цены на овощи борщевого набору могут, наоборот, снизится в связи с увеличением предложения. Согласно прогнозам Инны Сало, изменение цен может произойти следующим образом:

капуста белокочанная – до 14 гривен за килограмм (-1,3 %),

свекла – до 25 гривен за килограмм (-7 %),

морковь – до 14 гривен за килограмм (-5 %),

репчатый лук – до 15 гривен за килограмм (-4 %),

картофель – до 25 гривен за килограмм (-4 %).

Цена на молодую капусту может снизиться – до 45 гривен

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине цены на бананы бьют рекорды. Есть две основные причины роста стоимости.