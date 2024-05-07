Магазины переписали ценники: какая из 3 популярных круп подешевела больше всего

Они есть почти у всех

Популярные продукты в Украине продолжают дешеветь и изменение цен также не обошло и 3 вида круп – гречка, рис и пшено. Больше всего стоимость упала на рис круглый.

Согласно данным мониторинга на портале Минфин, для исследования цен были выбраны Auchan, Novus, Metro и Megamarket. Некоторые виды этих продуктов за месяц не изменились в цене вообще.

Цена на гречку в украинских магазинах

Выгоднее всего гречку можно приобрести у Novus и Auchan, а самое дорогое предложение имеется в Megamarket. Средняя цена на крупу составляет 25,27 грн.

В апреле по сравнению с мартом гречневая крупа подешевела с 27,33 гривны до 25,27 гривны за килограмм.

Стоимость пшена в супермаркетах

Самый низкий ценник на этот товар находится в Auchan, в то время как Megamarket и Metro держат одну цену. Средняя стоимость крупы в апреле составляет 28 гривен и за последний месяц не менялась.

Цена на рис в магазинах Украины.

Средняя стоимость на рис длинный составляет 55,37 гривны за килограмм и самое дешевое предложение имеется в Metro – 46,90 гривны. В апреле-мае он подешевел с 57,75 грн/кг до 55,37 грн/кг,

За рис длинный пропаренный украинцу в среднем нужно заплатить 61,40 гривны за килограмм, но самая низкая стоимость на эту крупу есть у Metro. В период апреля-мая он подорожал с 61,00 грн/кг до 61,40 грн/кг.

В апреле рис круглый 1 кг в среднем стоит 67,87 грн. Меньше потратить денег на крупу можно у Metro. Согласно данным, этот рис больше снизился в стоимости — с 72,17 грн/кг до 67,87 грн/кг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о сколько нужно потратить на продукты, чтобы собрать базовую корзину товаров в Украине.