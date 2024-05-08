Деякі українці залишаться без половини пенсії: кому не пощастить

Таке рішення приймає лише суд

Пенсіонери, які отримують виплати, можуть залишитись без них за 5 факторів. Однак є ще одна причина, через яку в літніх осіб заберуть 20% або 50% нарахування.

Як пояснили в Міністерстві юстиції України, вони можуть втратити частину виплат за наявності заборгованостей, які не можна погасити іншими способами. Тому, пенсіонерам треба спершу заплатити їх, аби суд не забрав частину нарахування.

Рішення про покриття боргів таким чином приймає суд, якщо на банківських рахунках боржника не вистачає коштів і його майно не має достатньої цінності для покриття боргів.

Через які причини у пенсіонера заберуть 20% або 50%

у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, – 50 %;

за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, – 20 %.

Аби у пенсіонера була можливість задовольнити базові потреби, суд може призначити відшкодування в сумі не більше 50% від пенсійного нарахування на:

утримання членів сім'ї (аліменти);

відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ та організацій;

відшкодування збитків, завданих каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого;

повернення переплачених сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

Водночас 20% від пенсії — за іншими видами стягнень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи заберуть пенсію в українця, який хоче зайнятись підприємницькою діяльністю.