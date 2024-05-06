Не треба йти до ПФУ: як літній особі оновити банківські реквізити

Це можна зробити, не виходячи з дому

Більшість проблем з оформленням або оновленням пенсійних виплат можна вирішити онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. Те саме стосується і банківських реквізитів, які оновлюються за 5 хвилин.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, як це зробити. Особі треба підготувати заздалегідь відсканові документи.

Аби оновити банківські реквізити, треба авторизуватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Потім обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення" і натиснути на пункт "Внесення змін до пенсійної справи". Після того обрати "Заява на зміну виплатних реквізитів (у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання)".

Зробивши все це, необхідно завантажити заздалегідь засканований паспорт заявника, ідентифікаційний код та реквізити банківського рахунку.

Варто зауважити, що при завантаженні сканованих копій документів треба враховувати вимоги до їх виготовлення:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

скановані копії виготовляються з оригіналів документів;

вони повинні бути кольорові, чіткі та читабельні;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Останнім кроком треба перевірити дані, сформувати заяву, підписати її за допомогою "КЕП" та "Відправити до ПФУ".

У якому стані опрацювання ваша заява, можна переглянути у особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з пенсіонерів виплатять усі нарахування за всі місяці затримки.