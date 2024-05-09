Можно ли изменить дату получения пенсии: есть фиксированный график и очередь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Первыми, кто получает выплаты, являются лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, лица, имеющие заслуги перед Родиной и члены семей погибших
Каждый пенсионер в Украине получает свои выплаты с 4 по 25 числа каждого месяца. Эту дату изменить по желанию старика почти невозможно.
Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, передает 24 канал, начисление пенсии устанавливается в период назначения этой выплаты. Дата осуществления не меняется, даже если у пенсионера стал другой статус.
Согласно информации Пенсионного фонда, график выплаты пенсий предприятиями формируется с учетом территориальных зон.
Кроме того, дата получения пенсии через банк устанавливается согласно графику перечисления средств в банк с учетом равномерного распределения денег для пенсионных выплат.
Таким образом, пенсионные выплаты производятся по точному графику с 4 по 25 число и зависят от ряда факторов.
Следует заметить, что в "первых" рядах на получение выплаты стоят:
- лица с инвалидностью в результате войны;
- участники боевых действий;
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
- члены семей погибших.
После них получат пенсию лица с инвалидностью, по возрасту и неработающие. Последними будут работающие пенсионеры.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто имеет право на пенсию по инвалидности в Украине.