Можно ли изменить дату получения пенсии: есть фиксированный график и очередь

Первыми, кто получает выплаты, являются лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, лица, имеющие заслуги перед Родиной и члены семей погибших

Каждый пенсионер в Украине получает свои выплаты с 4 по 25 числа каждого месяца. Эту дату изменить по желанию старика почти невозможно.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, передает 24 канал, начисление пенсии устанавливается в период назначения этой выплаты. Дата осуществления не меняется, даже если у пенсионера стал другой статус.

Согласно информации Пенсионного фонда, график выплаты пенсий предприятиями формируется с учетом территориальных зон.

Кроме того, дата получения пенсии через банк устанавливается согласно графику перечисления средств в банк с учетом равномерного распределения денег для пенсионных выплат.

Таким образом, пенсионные выплаты производятся по точному графику с 4 по 25 число и зависят от ряда факторов.

Следует заметить, что в "первых" рядах на получение выплаты стоят:

лица с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

После них получат пенсию лица с инвалидностью, по возрасту и неработающие. Последними будут работающие пенсионеры.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто имеет право на пенсию по инвалидности в Украине.