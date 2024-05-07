Пенсії по інвалідності в Україні: які є мінімальні виплати та як вони призначаються

У ПФУ дали пояснення

Пенсійні виплати по інвалідності в Україні призначаються особам, яким установлено інвалідність. Висновок про таке захворювання, причину, групу, час та строк визначає орган медико-соціальної експертизи.

Вона призначається особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Про це пояснили у Пенсійному фонді України, посилаючись на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Які є суми пенсій по інвалідності

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

До страхового стажу для нарахування пенсії за віком включається період з моменту настання інвалідності до досягнення 60 років, на додаток до набутого страхового стажу.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 грн.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заява подана протягом 3 місяців, в інших випадках — з дня звернення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна подати заяву на пенсію онлайн.